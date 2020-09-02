192 مليون فدان.. أميركا على طريق "التنقيب الهائل"

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أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، قواعد مقترحة لتسهيل السماح عمليات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في الغابات الوطنية.

ويثير هذا الأمر انتقادات جماعات مدافعة عن البيئة تقول إن هذه الخطوة ستلحق ضررا بالحياة البرية، وتزيد انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.

ونشرت هيئة الغابات الأميركية، وهي ذراع لوزارة الزراعة يشرف على مساحة شاسعة تبلغ 192 مليون فدان من الغابات والمناطق العشبية، القواعد المقترحة التي ستسرع الأطر الزمنية للموافقة على تراخيص الحفر، وتحديد الأراضي المتاحة للتأجير.

ومن المقرر أن ينشر المقترح في السجل الاتحادي، الثلاثاء، لكن نسخة منه بثت على موقع إلكتروني للحكومة الاثنين.

ولم يرد مسؤولون بهيئة الغابات حتى الآن على طلب للتعقيب، بحسب "رويترز".

وكانت هيئة الغابات قالت في 2018 إنها تخطط لإعادة صوغ قواعدها، من أجل تسريع منح أذون التنقيب عن النفط والغاز في أراضي الغابات.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي ترامب لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري في الأراضي والمياه العامة.