living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإمارات وإسرائيل.. لجان ثنائية للتعاون المصرفي والمالي

2
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقع عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورونن بارتس، مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي.
 
واتفق الجانبان خلال لقاء جمعهما اليوم في أبوظبي على تشكيل مجموعات عمل ولجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وذلك بحضور مائير بن شابات، مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الثلاثاء. 
 
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، بالتوقيع على مذكرة التفاهمات الأولى بين إسرائيل والإمارات في مجال المصارف والأموال.
 
وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه، إن "هذه التفاهمات ستساعدنا في دفع الاستثمارات قدما. وسنعلن قريبا عن تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة".
 
وتأتي تصريحات نتانياهو بعد يوم من وصول طائرة تقل وفدا أميركيا وإسرائيليا، في رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي، في إطار زيارة تسعى لبحث التعاون بين البلدين بعد إبرام معاهدة السلام.
 
والتقي الوفد التي ترأسه جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، وضم عدداً م ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، عددا من ممثلي الجهات الحكومية في الإمارات لبحث آفاق العلاقات وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون بين البلدين نتيجة معاهدة السلام.
 
واستقبل الوفد مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
 
وأشادت سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي، الاثنين، بالزيارة التي يجريها وفد إسرائيلي أميركي إلى العاصمة الإماراتية من أجل بحث التعاون، واصفة إياها بـ"صناعة التاريخ".
 
وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، محادثة مع أحد طياري أول رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout