الإمارات وإسرائيل.. لجان ثنائية للتعاون المصرفي والمالي

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وقع عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورونن بارتس، مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي.

واتفق الجانبان خلال لقاء جمعهما اليوم في أبوظبي على تشكيل مجموعات عمل ولجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وذلك بحضور مائير بن شابات، مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الثلاثاء.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، بالتوقيع على مذكرة التفاهمات الأولى بين إسرائيل والإمارات في مجال المصارف والأموال.

وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه، إن "هذه التفاهمات ستساعدنا في دفع الاستثمارات قدما. وسنعلن قريبا عن تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة".

وتأتي تصريحات نتانياهو بعد يوم من وصول طائرة تقل وفدا أميركيا وإسرائيليا، في رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي، في إطار زيارة تسعى لبحث التعاون بين البلدين بعد إبرام معاهدة السلام.

والتقي الوفد التي ترأسه جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، وضم عدداً م ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، عددا من ممثلي الجهات الحكومية في الإمارات لبحث آفاق العلاقات وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون بين البلدين نتيجة معاهدة السلام.

واستقبل الوفد مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأشادت سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي، الاثنين، بالزيارة التي يجريها وفد إسرائيلي أميركي إلى العاصمة الإماراتية من أجل بحث التعاون، واصفة إياها بـ"صناعة التاريخ".

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، محادثة مع أحد طياري أول رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبي.