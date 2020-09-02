living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شركة فرنسية تدير الخط الثالث لمترو القاهرة بـ1.1 مليار يورو

2
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقعت وزارة النقل المصرية، الثلاثاء، عقدا مع شركة فرنسية متخصصة في مجال النقل، لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة لمدة 15 عاما، في صفقة تفوق 1.1 مليار يورو.
 
وذكرت وزارة النقل المصرية أن الشركة الفرنسية هي "الهيئة المستقلة للنقل في باريس"، وأكدت أن "مشروع الشراكة بين الهيئة القومية للانفاق والشركة الفرنسية يتم تنفيذه للمرة الأولى في مصر".
 
وأضافت الوزارة أن "قرار إسناد أعمال التشغيل والصيانة للشركة الفرنسية تبلغ قيمته 1.138 مليار يورو لمدة 15 عاما".
 
وحسب موقع مترو القاهرة الرسمي، فإن الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه عام 2012 ويمتد بطول حوالى 47 كلم.
 
ويربط هذا الخط بين شرق القاهرة وغربها من خلال 39 محطة ركاب بينها محطات ذات كثافة سكانية عالية.
 
 ولا تزال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأخيرة منه جارية لتصل طاقته الاستيعابية، بعد إكماله إلى 1.5 مليون راكب يوميا. 
 
ويستخدم مترو الأنفاق في القاهرة، بخطوطه الثلاثة، نحو ثلاثة ملايين شخص يوميا.
 
وفي أغسطس الماضي، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أحدث مرحلة في هذا الخط.
 
ولفت البيان إلى أنه تم توقيع هذا العقد "للتخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (..) بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة الشركة الكبيرة في هذا المجال بتشغيل وصيانة أنظمة النقل في 13 دولة".
 
وقد احتفظت الحكومة المصرية بحق تحديد سعر الرحلات.
 
وأكدت رئيسة المجلس التنفيذي للشركة الفرنسية لورانس باتل، أن الشركة سوف تسعى إلى "تطوير النقل الحضري في القاهرة الكبرى من خلال هذا العقد".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout