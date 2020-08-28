أمريكا... فائقو الثراء يكنزون النقود خوفا من أزمة اقتصادية

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يتهافت عدد كبير من المستثمرين فائقي الثراء في الولايات المتحدة، إلى تخزين النقدية بمستويات غير مسبوقة، وذلك في ظل مخاوف وعدم يقين بشأن مستقبل الاقتصاد.

وأفاد "تايغر 21"، وهو ناد يضم أكثر من 800 مستثمر، اليوم الخميس، بأن أعضائه زادوا حيازاتهم النقدية إلى 19% من إجمالي الأصول التي يمتلكونها بسبب مخاوف من العواقب الاقتصادية لوباء "كوفيد 19".

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن هذه الزيادة تمثل قفزة كبيرة من المستوى البالغ 12% عند بداية الجائحة، وقال النادي إن نحو ربع الأعضاء يتوقعون الآن استمرار الأزمة حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

وقال مايكل سونينفيلدت، رئيس النادي، الذي يمتلك المشاركون فيه عادةً أصولًا تزيد على 100 مليون دولار: "هذا الارتفاع في السيولة هو تغيير غير عادي- إحصائيًا، هذا هو التغير الأكبر والأسرع في توزيع الأصول لأعضاء تايغر 21".

وأردف: "في محاولة لبناء الأصول بحكمة، يجمع الأعضاء السيولة ولن يعيدوا الاستثمار على الفور في المجالات الأخرى من أجل الاحتفاظ بالنقدية لاستخدامها في لمواجهة هذه العاصفة".

مع ما يقرب من 180 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، تعد الولايات المتحدة من بين الدول الأكثر تضررًا من الفيروس، وعانت من أسوأ ركود على الإطلاق في الربع الثاني.

ويحذر الاقتصاديون بشكل متزايد من تباطؤ طويل الأمد إذا فشل المشرعون في توفير ما بين تريليون إلى تريليوني دولار من أموال الدعم والإغاثة هذا الخريف.

عادة ما يجتمع أعضاء "تايغر 21" شهريًا في تجمعات صغيرة لتبادل وجهات النظر ومناقشة الاستثمارات التي عادة ما تكون متحفظة وطويلة المدى.

وقال تقرير النادي إنه رغم توقع معظم الأعضاء استمرار أزمة الفيروس لبقية هذا العام، إلا أنهم ما زالوا واثقين من النمو الأمريكي خلال المدى البعيد وما زالوا يبحثون عن فرص.