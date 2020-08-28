ستاندرد اند بورز وداو يغلقان على ارتفاع بعد تعديل سياسة مجلس الاحتياطي

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ارتفع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي يوم الخميس وسط انكباب المستثمرين على استراتيجية جديدة أعلنها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تستهدف متوسطا لمعدل التضخم واستعادة التوظيف الكامل بالولايات المتحدة، فضلا عن تطورات واعدة في معركة احتواء جائحة فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع على تراجع طفيف.

رفعت الاستراتيجية الجديدة للبنك المركزي عوائد سندات الخزانة، مما رفع بدوره أسهم الشركات المالية الحساسة لسعر الفائدة.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 161.31 نقطة بما يعادل 0.57 بالمئة ليصل إلى 28493.23 نقطة، وتقدم ستاندرد اند بورز 5.85 نقطة أو 0.17 بالمئة مسجلا 3484.58 نقطة، وتراجع ناسداك 39.72 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 11625.34 نقطة.