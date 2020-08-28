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بوتين: روسيا تجاوزت ذروة المشكلات الاقتصادية

28
AUGUST
2020
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طمأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وضع الاقتصاد الروسي، وأكد أن روسيا تجاوزت ذروة المشكلات الاقتصادية، معربا عن أمله بأن يتعافى الاقتصاد الروسي العام المقبل.
 
وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1"، والتي بثت اليوم الخميس، وتطرق بوتين خلالها إلى جوانب مختلفة من المواضيع الآنية الحالية مثل الوضع المحيط بأزمة كورونا وحال الاقتصاد الروسي.
 
وقال بوتين خلال المقابلة، إن "روسيا تجاوزت ذروة المشكلات الاقتصادية. وآمل أن نبدأ في التعافي بشكل تدريجي وأعتقد أن هذا التعافي سيكون العام المقبل".
 
ووفقا للرئيس الروسي فإن الاقتصاد الروسي تجاوز أزمة كورونا بفضل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية في الوقت المناسب.
 
وعن مستوى أسعار النفط الراهن، قال بوتين إن الأسعار كان من الممكن أن تكون أعلى من المستوى الحالي والبالغ 46 دولارا للبرميل.
 
وأضاف: "سيكون من الأفضل لو كانت الأسعار أعلى بقليل من المستوى الحالي".
 
وفيما يتعلق باحتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، أشاد الرئيس الروسي بوضع الاحتياطيات، وقال إن احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي تنمو بالرغم من أزمة جائحة كورونا.
 
وقال الرئيس الروسي، إن "هذا مهم وسيسمح بالوفاء بالالتزامات الاجتماعية".
 
وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن احتياطيات روسيا الدولية ارتفعت في الفترة من 31 يوليو الماضي وحتى 7 أغسطس الجاري بنسبة 1.5% وبلغت مستوى 600.7 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى.
 
وفي وقت سابق قال المركزي الروسي إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي في 2020 بنسبة ما بين 4.5% - 5.5%، على أن يحقق نموا في 2021.
 
وعلى الرغم من التراجع المتوقع للاقتصاد الروسي في 2020 إلا أن وكالات التصنيف العالمية الكبرى لم تعدل التصنيف الائتماني لروسيا، وأبقته كما كان، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
روسيا اليوم
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