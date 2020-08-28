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العاصفة والمصافي "يعوضان بعضهما".. والنفط يتراجع

28
AUGUST
2020
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تراجعت أسعار النفط، الخميس رغم العاصفة لورا، حيث تتوقع السوق تعافيا سريعا لإنتاج المنصات التي أُغلقت بسبب إعصار عبر خليج المكسيك وضرب ولاية لويزيانا الأميركية.
 
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، التي يحل أجلها غدا الجمعة، 55 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 45.09 دولار للبرميل.
 
ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا، أو 0.8 بالمئة لتسجل 43.04 دولار للبرميل.
 
وضربت العاصفة لورا ولاية لويزيانا في ساعة مبكرة من اليوم برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، ملحقة الأضرار بالمباني وقطعت الكهرباء عن أكثر من 400 ألف شخص في لويزيانا وتكساس.
 
وكان منتجو النفط أوقفوا يوم الثلاثاء 1.56 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، أي 84 بالمئة من إنتاج خليج المكسيك، وأخلوا 310 منشآت بحرية.
 
وقالت "بي.بي" اليوم إنها تستعد بالفعل للعودة إلى منشآتها في المياه العميقة بخليج المكسيك للكشف عن أي أضرار ربما لحقتها من جراء العاصفة.
 
وفي غضون ذلك، توقفت العمليات بشركات تكرير تعالج حوالي 2.33 مليون برميل يوميا من النفط الخام، أي نحو 12 بالمئة من طاقة التكرير الأميركية.
 
وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن، "من ناحية هناك إغلاقات مصافي التكرير التي قلصت الطلب على النفط الخام، لكن في نفس الوقت توقف إنتاج خليج المكسيك، ليعوضان بعضهما بعضا".
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