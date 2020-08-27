74 سائحا أجنبيا فقط يزورن إيران في 3 أشهر

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صرح وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني، علي أصغر مؤنسان، بأن 74 سائحا زاروا إيران في الربع الأول من السنة الفارسية الحالية، مقارنة مع 2.3 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الوزير: "بالنسبة للسياحة الأجنبية، فقد شهدت انخفاضا خطيرا، حيث زارنا 2.3 مليون سائح في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الفارسي الماضي (بدأ في 21 مارس 2019)، ثم انخفض عددهم إلى 74 سائحا أجنبيا فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام (بدأ في 20 مارس 2020)".

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء، عن وكالة "تسنيم" الإيرانية، التي أوردت تصريحات الوزير علي منيسان.

ويعود ذلك بشكل أساسي لأزمة كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها لاحتواء انتشار الفيروس، حيث أثرت الأزمة بشكل كبير على قطاعي السياحة والنقل في العالم.

وفي يونيو الماضي قدرت وزارة السياحة الإيرانية الأضرار التي لحقت بصناعة السياحة بسبب تأثير جائحة كورونا، بنحو 757 مليون دولار (استنادا إلى سعر الصرف الرسمي للدولار في إيران).

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا منذ 19 فبراير الماضي، حينما أعلنت طهران لأول مرة وجود إصابات بالفيروس، 365606 إصابات، من ضمنها 21020 وفاة، فيما تعافى من الفيروس 314870 شخصا.