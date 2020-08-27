روسيا تدعو دول "بريكس" للتخلي عن الدولار في التجارة

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دعا وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" إلى زيادة التعاملات المالية بين الأعضاء بالعملات الوطنية على حساب الدولار.

وجاء ذلك خلال اجتماع عبر الإنترنت عقد مؤخر لوزراء في مجموعة "بريكس"، والتي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

ووفقا لمانتوروف فإن التجارة بالعملات الوطنية تعد جانبا أساسيا من التعاون بين دول المجموعة الخمس، التي تسيطر على ثلث المنتجات الصناعية العالمية، وحصتها من التجارة العالمية تبلغ 17%.

وقال الوزير الروسي: "إن الاستخدام الرشيد والمتوازن لهذه الأداة سيساعد على زيادة استقرار اقتصادات بلداننا وتقليل الاعتماد على سياسات الولايات المتحدة".

وحث مانتوروف زملائه الوزراء إلى استخدام بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمجموعة "بريكس" بشكل أكثر فاعلية.

ويشكل الناتج المحلي الإجمالي للدول الخمس نحو 21 تريليون دولار، وتشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40% من سكان الأرض.