تعاملات حذرة للدولار واليورو قبل كلمة مهمة لمجلس الاحتياطي الاتحادي

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اتسمت تداولات الدولار واليورو بالحذر يوم الأربعاء مع إحجام المتعاملين عن القيام بمراهنات محفوفة بالمخاطر قبل كلمة مهمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

وفي ظل توقعات متنامية بكشف باول النقاب عن سياسة أكثر تسامحا إزاء التضخم في اجتماع جاكسون هول السنوي يوم الخميس، يتأهب المستثمرون لتبني المجلس خطوات جديدة محتملة لتحفيز الاقتصاد.

وارتفع مؤشرالدولار، الذي يتتبع قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.16 بالمئة إلى 93.11 بعدما تلقي ضربة يوم الثلاثاء عقب بيانات تهاوي ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدني مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام.

ومقابل اليورو، استقرت العملة الأمريكية عند 1.1818 دولار عقب تراجع 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع اليوان قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر إلى 6.8969 دولار بعدما أكد مسؤولون تجاريون أمريكيون وصينيون التزامهما باتفاق المرحلة واحد التجاري ما هدأ المخاوف بشأن المواجهة الدبلوماسية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وسجل الجنيه الاسترليني 1.3141 دولار بعدما ارتفع 0.7 بالمئة مقابل العملة الأمريكية يوم الثلاثاء.

وتحرك الدولار في نطاق ضيق مقابل الين وسجل في أحدث تعاملات 106.32 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.7198 دولار فيما يتابع متعاملون انتشار فيروس كورونا في ولاية فيكتوريا.