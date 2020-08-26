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الأسهم الأمريكية ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة بفضل تفاؤل المستثمرين

26
AUGUST
2020
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سجل كل من المؤشرين "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" مستوى قياسيا مرتفعا، اليوم الثلاثاء، بفضل التطورات الإيجابية في ملف التجارة بين أمريكا والصين، والأنباء الجيدة حول الجائحة.
 
تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي مع عدم قدرته حتى الآن على استعادة مستواه المرتفع الذي سجله في فبراير/ شباط، بحسب وكالة "رويترز" التي قالت إن تراجع سهم "أبل" كبح المكاسب بعض الشيء عند إغلاق جلسة اليوم.
 
وأنهى "داو جونز" الجلسة منخفضا 60.02 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 28248.44 نقطة، بينما صعد "ستاندرد آند بورز 500" القياسي 12.34 نقطة، أو 0.36 بالمئة، ليغلق عند 3443.62 نقطة.
 
كما أغلق المؤشر "ناسداك" المجمع مرتفعا 86.75 نقطة، أو 0.76 بالمئة، إلى 11466.47 نقطة.
 
لكن هبوطا في أسهم "أبل" كبح المكاسب التي أثارتها تطورات إيجابية في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتقدم جديد في المعركة الطبية ضد جائحة فيروس كورونا.
 
ومن بين القطاعات الرئيسية في المؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، سجلت أسهم شركات خدمات الاتصالات أكبر المكاسب من حيث النسبة المئوية بينما جاءت أسهم شركات الطاقة في مقدمة الخاسرين.
 
وقالت الصين، اليوم، إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على مواصلة الدفع  من أجل تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى التجاري الثنائي الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام. فيما أشارت تقارير إلى تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أمريكا.
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