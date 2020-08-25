وزير روسي: الاقتصاد الروسي سيتراجع في 2020 ولكنه سينمو في 2021

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قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن استجابة روسيا لتفشي فيروس كورونا وإجراءات التحفيز الحكومية ستحول دون انخفاض الاقتصاد الروسي بأكثر من 5% هذا العام.

وجاء التصريح خلال اجتماع عبر الإنترنت عقد أمس لوزراء الصناعة في مجموعة "بريكس"، التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وأضاف الوزير الروسي أنه من المتوقع أن يعود الاقتصاد الروسي للنمو في 2021 بعد تراجعه العام الجاري.

وأشار إلى روسيا أطلقت خطة تعافي اقتصادية بقيمة 77 مليار دولار لتعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

وتهدف الخطة إلى دعم التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك من خلال تحفيز الصناعات عالية التقنية، وتشجيع الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.

ووفقا لبيانات الاحصاء الروسية فإن تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الروسي لوحظ بشكل كبير في الربع الثاني من العام الجاري، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 8.5% على أساس سنوي.

وفي وقت سابق قال البنك المركزي الروسي إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي في 2020 بنسبة ما بين 4.5% - 5.5%، على أن يحقق نموا في 2021.

وعلى الرغم من التراجع المتوقع للاقتصاد الروسي في 2020 إلا أن وكالات التصنيف العالمية الكبرى لم تعدل التصنيف الائتماني لروسيا، وأبقته كما كان، مع نظرة مستقبلية مستقرة.