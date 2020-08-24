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دبي.. نحو 9.9 مليون دولار حصيلة مزاد علني للأرقام المميزة للوحات السيارات

24
AUGUST
2020
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بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ104 للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نحو 9.9 مليون دولار، بزيادة بلغت 83% عن آخر مزاد في ديسمبر 2019.
 
وجرى المزاد في فندق "انتركونتننتال فيستفال سيتي" وهو الأول في العام الحالي.
 
وحقق الرقم "V12" القيمة السعرية الأعلى، إذ بيع هذا الرقم بـ1.7 مليون دولار، تلاه الرقم "S20" بـ 1.1 مليون دولار، ثم الرقم "Y66"، بنحو 871 ألف دولار.
 
 
وطرحت الهيئة في مزادها العلني 90 رقما مميزا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا، للوحات المركبات (السيارات) المميزة من الفئات "H-I-K-L-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z".
 
يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات أولت الجانب الصحي في مكان انعقاد المزاد أهمية بالغة، وذلك من خلال التطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.
روسيا اليوم
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