الأجانب يشترون أذون وسندات خزانة أمريكية في يونيو بعد مبيعات لثلاثة أشهر متتالية

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أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين أن الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة أمريكية في يونيو حزيران بعد أن عمدوا إلى بيعها لثلاثة أشهر متتالية.

وبلغت التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة الأمريكية 28.89 مليار دولار في يونيو حزيران، مقارنة مع تدفقات إلى الخارج بقيمة 36.69 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات أيضا أن اليابان ظلت أكبر حائز غير أمريكي لأذون وسندات الخزانة الأمريكية على مدار الشهر، مع ارتفاع حيازاتها إلى 1.261 تريليون دولار في يونيو حزيران، من 1.260 تريليون دولار في مايو أيار.

وجاءت الصين في المرتبة الثانية وبلغت حيازاتها من أذون وسندات الخزانة الأمريكية 1.074 تريليون دولار في يونيو حزيران مقابل 1.084 تريليون دولار في مايو أيار.