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"جينيسيس" تسبق "مرسيدس بنز" و"بي إم دبليو"

17
AUGUST
2020
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تصدرت "جينيسيس"، وهي علامة تجارية فاخرة تابعة لمجموعة "هيونداي موتور"، السوق الكورية الجنوبية للسيارات الفاخرة لأول مرة منذ 4 سنوات، من حيث حجم المبيعات.
 
وقالت صناعة السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن مبيعات "جينيسيس" بلغت 60,005 سيارة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما يعد أعلى بكثير من مبيعات "مرسيدس بنز" (41,583 سيارة) و"بي إم دبليو" (29,246 سيارة).
 
وارتفعت مبيعات "جينيسيس" بنسبة 65% على أساس سنوي في الفترة المذكورة، في حين ارتفعت مبيعات "مرسيدس بنز" بنسبة 3% فقط. وزادت مبيعات "بي إم دبليو" بنسبة 35%.
 
وبالنظر إلى الوضع الحالي، فمن المتوقع أن تتقدم "جينيسيس" على "مرسيدس بنز" و"بي إم دبليو"، من حيث المبيعات السنوية لهذا العام.
 
وتم إطلاق علامة "جينيسيس" في عام 2015، وسجلت مبيعاتها 66,278 سيارة في العام التالي لتتجاوز مبيعات "مرسيدس بنز" (56,343 سيارة) و"بي إم دبليو" (48,459 سيارة).
 
لكنها فقدت صدارتها في الفترة من 2017 إلى 2019 حيث تصدرت "مرسيدس بنز" السوق. وفي عامي 2017 و2018، جاءت "جينيسيس" في المركز الثالث بعد "مرسيدس بنز" و"بي إم دبليو".
 
وفي عام 2019، ارتفعت "جينيسيس" بمركز واحد إلى المركز الثاني بعد "مرسدس بنز".
 
وبعد طرح سيارة "جي في 80"، وهي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من "جينيسيس" في شهر يناير من هذا العام، نجحت الشركة في استعادة صدارتها. وفي شهر مارس الماضي، طرحت "جينيسيس" الجيل الثالث من سيارة السيدان "جي 80".
 
وبفضل الإقبال الكبير على سيارتي "جي في 80" و"جي 80"، يتوقع أن تسجل مبيعات "جينيسيس" رقما قياسيا هذا العام.
روسيا اليوم
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