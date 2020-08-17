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معظم أسواق الخليج الرئيسية تصعد ودبي تلامس ذروة 5 أشهر

17
AUGUST
2020
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ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية يوم الأحد، ولامس مؤشر دبي أعلى مستوى فيما يزيد على خمسة أشهر، تقوده مكاسب أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني.
 
منظر عام لبورصة دبي يوم الثامن من يناير كانون الثاني 2020. تصوير: كريستوفر بايك-رويترز.
صعد المؤشر السعودي 0.7 بالمئة، حيث زاد سهم مصرف الراجحي 1.6 بالمئة وسهم بنك الرياض 3.3 بالمئة.
 
وتقدم سهم مجموعة صافولا 1.4 بالمئة بفضل زيادة قوية لأرباح الربع الثاني من العام.
 
وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 1.3 بالمئة عند أعلى مستوى له منذ 12 مارس آذار، مدعوما بمكاسب سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي صعد 3.1 بالمئة بينما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 1.5 بالمئة.
 
ويجري بنك الإمارات دبي الوطني مناقشات أولية مع بنك بلوم اللبناني بشان استحواذ محتمل على حصته في بنك بلوم مصر.
 
وتخلى سهم الاتحاد العقارية عند مكاسبه المبكرة وأغلق منخفضا 0.9 بالمئة بعد أن أعلن عن خسائر في الربع الثاني بلغت 38.6 مليون درهم (10.5 مليون دولار) مقارنة مع خسائر 84.1 مليون درهم قبل عام.
 
وتقدم مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة، حيث ارتفع سهم أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 1.1 بالمئة وزاد سهم اتصالات 0.5 بالمئة.
 
واستقر مؤشر قطر، مع صعود سهم صناعات قطر ذي الثقل 1.1 المئة.
 
وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري 1.6 بالمئة، حيث صعد 20 سهما من أسهمه الثلاثين، بما فيها البنك التجاري الدولي الذي زاد 0.8 بالمئة.
Reuters
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