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بعد كورونا.. تحد جديد يواجه شركات الطيران الروسية

17
AUGUST
2020
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مع استئناف شركات الطيران الروسية الرحلات الجوية بعد توقفها لفترة بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، اصطدمت هذه الشركات بتحد جديد من الممكن أن يؤثر على تعافيها النسبي من أزمة كورونا.
 
وذكرت وكالة "نوفوستي" أن شركات الطيران في روسيا تشتكي من قفزة في أسعار وقود الطائرات.
 
وأشارت إلى أن اتحاد مشغلي النقل الجوي الروسي تقدم بطلب إلى وزارة النقل الروسية للتحقق من مدى قانونية ارتفاع أسعار وقود الطائرات في المطارات الروسية شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري.
 
ووفقا لشركات الطيران الروسية فإن أسعار وقود الطائرات للفترة من 11 أغسطس وحتى 10 سبتمبر صعدت في المطارات الروسية مقارنة بشهر يوليو الماضي على النحو التالي: في مطار كولتسوفو بمدينة يكاترينبورغ 62.1%، في مطار دوموديدوفو بموسكو 33.4%، في مطار جوكوفسكي بمقاطعة موسكو 36%، في مطار سانت بطرسبورغ 18%، في مطار مدينة فلاديفوستوك بالشرق الروسي 20.4%، في مطار مدينة كراسنودار 48.6%.
 
ويحذر اتحاد مشغلي النقل الجوي الروسي من أن الارتفاع الحاد هذا في أسعار وقود الطائرات سيقوض جهود الحكومة الروسية وشركات الطيران في البلاد لتجاوز تداعيات أزمة كورونا، وسيؤدي إلى ارتفاع تذاكر الطيران.
روسيا اليوم
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