دايملر تدفع 1.5 مليار دولار لتسوية قضايا ديزل أمريكية

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قالت دايملر الألمانية لصناعة السيارات يوم الخميس إنها توصلت إلى اتفاق لتسوية إجراءات قانونية بالولايات المتحدة تتعلق بتحقيقات بشأن برنامج لخداع اختبارات انبعاثات الديزل مما سيسفر عن تكبدها تكاليف بنحو 1.5 مليار دولار.

وأضافت الشركة المصنعة لسيارات مرسيدس-بنز أنها تتوقع تأثر تدفقاتها النقدية الحرة في السنوات الثلاث المقبلة نتيجة لذلك، وأن يكون التأثير الأكبر خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

وقالت في بيان ”تتخذ الشركة، بالتسويات المقترحة، خطوة مهمة... فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المختلفة المتصلة بالديزل في الولايات المتحدة“.

وأضافت أنها جنبت مخصصات كافية من أجل التكلفة المتوقعة للتسويات.

ويقاضي مستثمرون في ألمانيا أيضا دايملر من أجل الحصول على مليار دولار، متهمين الشركة بالتستر على استخدام برنامج للغش في الانبعاثات. وتنفي دايملر الاتهامات.