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وزير تركي: اقتصادنا بدأ يتعافى وسنكون الأقل تضررا من جائحة كورونا

13
AUGUST
2020
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اعتبر وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، أن بلاده ستكون "الأقل تضررا" بين دول يشهد اقتصادها انكماشا في الربع الثاني أثناء أكبر أزمة اقتصادية عبر التاريخ بسبب جائحة كورونا.
 
وقال إن كافة المعطيات تشير إلى بدء تعافي اقتصاد البلاد بقوة، وإن كل خطوة اتخذتها أنقرة في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها، بدأت تنعكس إيجابيا.
 
وأوضح في تصريح أدلى به لقناة تلفزيونية محلية، الأربعاء، أن تركيا تشهد تحولا اقتصاديا بهدف التقليل من تأثير أسعار العملات على الاقتصاد.
 
وأضاف أن تقلبات أسعار الصرف مؤخرا، تمضي في مستوى تقلبات مشابهة لما حصل قبل عامين.
 
ورأى أن العالم يشهد أكبر أزمة اقتصادية عبر التاريخ، بسبب جائحة كورونا، وأن تركيا تعد من الدول الأقل تضررا بالأزمة.
 
وأشار إلى بدء الدول إعلان معدلات النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري، حيث تشهد الكثير منها انكماشا خلال هذه المرحلة.
 
وأعرب عن توقعاته بأن تركيا ستكون "الأقل تضررا" بين دول يشهد اقتصادها انكماشا خلال الربع الثاني.
 
وأردف أن بلاده ستعلن معدل النمو خلال الشهر الجاري، لافتا إلى أن معطيات مايو، ويونيو، تشير إلى تسجيل الاقتصاد تعافيا سريعا، ما سيؤدي إلى تسجيل معدلات إيجابية في الربع الثاني.
 
المصدر: "الأناضول"
روسيا اليوم
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