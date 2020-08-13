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إيران والعراق نحو رفع التجارة إلى 20 مليار دولار

13
AUGUST
2020
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أكد السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، ووزير التجارة العراقي أحمد حسين عبيد، عزم البلدين على رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 20 مليار دولار.
 
وفي اللقاء الذي عقد بينهما الأربعاء، أكد الجانبان على رفع سقف التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار، وتباحثا حول تعديل الميزان التجاري الذي يميل لصالح إيران.
 
وناقش مسجدي وعبيد كذلك مسألة الاستفادة من مصادر العملة الصعبة الموجودة لدى البنوك العراقية المستحصلة من صادرات الكهرباء والغاز الإيراني إلى العراق لتصدير السلع إلى إيران.
 
كما تباحث الجانبان حول ترانزيت السلع من إيران إلى العراق وسائر دول المنطقة ومتابعة الاتفاقات السابقة، وواردات السلع التي تحتاجها إيران من العراق، وتوظيف الاستثمارات في الحدود المشتركة وضرورة تسهيل التبادل التجاري وإقامة المعارض التجارية.
روسيا اليوم
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