living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صفقة اتصالات ترفع أسهم أوروبا، وفايننشال تايمز يصعد رغم انكماش اقتصادي حاد

13
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صعدت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء حيث عزز عرض بمليارات الدولارات للاستحواذ على صنرايز كوميونيكشنز السويسرية قطاع الاتصالات في حين تجاوز المستثمرون عن انهيار في الناتج الاقتصادي الفصلي لبريطانيا مراهنين على تعاف بفضل إجراءات التحفيز.
 
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.1 بالمئة، مواصلا صعوده لليوم الرابع على التوالي ومستقرا قرب ذروة ثلاثة أسابيع.
 
وقفز سهم صنرايز كوميونيكشنز 26.8 بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن أطلقت ليبرتي جلوبال الأمريكية عرضا للاستحواذ على الشركة في صفقة قيمتها 6.8 مليار فرنك سويسري (7.40 مليار دولار).
 
وصعد سهم مستثمر الاتصالات الألماني فرينت، أكبر مساهمي صنرايز، 16.8 بالمئة، في حين تقدم مؤشر القطاع 1.7 بالمئة متصدرا مكاسب القطاعات الأوروبية.
 
وكتب دومينيكو جيلوتي، المحلل لدى إكويتا في مذكرة، ”اندماج شركات الاتصالات قد يكون إيجابيا للقطاع لأنه سيحد من ضغوط المنافسة على الأسعار ويحسن حقوق المساهمين.“
 
في غضون ذلك، ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن اثنين بالمئة مع تركيز المستثمرين على مؤشرات لتعافي الناتج الاقتصادي في يونيو حزيران، غير عابئين لانحدار غير مسبوق بلغ 20.4 بالمئة في الربع الثاني من العام، وهو أكبر انكماش مسجل لأي اقتصاد رئيسي.
 
ونما ناتج يونيو حزيران 8.7 بالمئة مقارنة مع مايو أيار، متجاوزا بقليل متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز والذي كان لزيادة قدرها ثمانية بالمئة.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout