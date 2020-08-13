هيئة السلع المصرية تطلب قمحا للشحن في 1-10 أكتوبر

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طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة يوم الأربعاء لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن بين الأول والعاشر من أكتوبر تشرين الأول.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إنه يمكن توريد شحنات القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وبراجواي وصربيا.

تطلب الهيئة تسلم العروض بحلول ظهر الخميس (الساعة 1000 بتوقيت جرينتش) وتعلن النتائج بعد الثالثة والنصف عصرا (1330 بتوقيت جرينتش). وقالت الهيئة إنها ستدفع ثمن الحبوب بخطابات ائتمان تضمن السداد خلال 180 يوما.

وفي مناقصتها السابقة يوم الثلاثاء، اشترت هيئة السلع المصرية 120 ألف طن من القمح الروسي للشحن بين 25 سبتمبر أيلول والخامس من أكتوبر تشرين الأول، مع الدفع بخطابات ائتمان ”عند الاطلاع“.