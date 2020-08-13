بريطانيا تشهد أسوأ ركود في تاريخها

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سجل اقتصاد بريطانيا انكماشا "قياسيا" بلغت نسبته 20,4 في المئة في الربع الثاني من العام، متأثرا بأزمة فيروس كورونا المستجد، وتواجه البلاد رسميا أسوأ ركود على الإطلاق، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.

يعتبر الاقتصاديون أن دولة ما تدخل في مرحلة ركود تقني عندما تسجل ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني الذي نشر هذه الأرقام الأربعاء، فإن معظم الانكماش الذي بدأ يظهر في مارس، حدث في أبريل، عندما أغلقت البلاد بشكل شبه كامل ما أدى إلى انهيار الانتاج 20 في المئة.

ومع عودة النشاط الاقتصادي، انتعش الناتج المحلي الإجمالي في مايو بنسبة 2,4 في المئة، تلاه تسارع في يونيو (+8,7 في المئة) بفضل إعادة فتح كل القطاعات، وفق المكتب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب الاحصاءات الوطني أن هذا هو أكبر انكماش في الاقتصاد البريطاني منذ أن بدأ المكتب تسجيل هذه الإحصاءات الفصلية في العام 1955.