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بورصة وول ستريت تغلق منخفضة وسط قلق بشأن مأزق في محادثات التحفيز

12
AUGUST
2020
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أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 منخفضا يوم الثلاثاء بعد أن غًير مساره في أواخر الجلسة عقب تعليقات بشأن مأزق في محادثات حول تشريع لحزمة إنفاق عام لتحفيز الاقتصاد الأمريكي.
 
وظل المؤشر القياسي مرتفعا معظم الجلسة واقترب في إحدى المراحل من مستوى إغلاقه القياسي المرتفع الذي سجله في فبراير شباط قبل بداية أزمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة والتي تسببت في واحد من أكبر الانهيارات في تاريخ بورصة وول ستريت.
 
وأبلغ السناتور ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي قناة فوكس نيوز أن مفاوضي البيت الأبيض لم يتحدثوا يوم الثلاثاء مع زعماء الديمقراطيين في الكونجرس بشأن تشريع لمساعدات لتخفيف تداعيات الجائحة بعد أن انهارت المحادثات الأسبوع الماضي.
 
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا أيضا بينما هبط المؤشر ناسداك أكثر من واحد بالمئة، في أداء أضعف من المؤشرات الرئيسية الأخرى، مع استمرار المستثمرين في بيع أسهم التكنولوجيا.
 
وأنهى داو جونز جلسة التداول منخفضا 104.53 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 27686.91 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 26.78 نقطة، أو 0.79 ىالمئة، ليغلق عند 3333.69 نقطة.
 
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 182.74 نقطة، أو 1.67 بالمئة، ليغلق عند 10785.62 نقطة.
Reuters
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