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السعودية تعتزم إنشاء 1000 سد.. وفائدة كبيرة متوقعة

12
AUGUST
2020
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تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بناء 1000 سد جديد، تنضم إلى منظومة السدود في المملكة البالغ عددها 521 سدا.
 
ووفقا لصحيفة "الوطن" السعودية، أوضح  تقرير حديث صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه قد تم إضافة 11 سدا جديدا خلال عام 2019 ليصبح الإجمالي 521 سدا في مختلف المناطق.
 
وتتولى الوزارة أعمال الصيانة والتشغيل بها، وجار دراسة إقامة 1000 سد إضافي للمنظومة.
 
وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بإنشاء إدارة جديدة تحمل مسمى "إدارة تشغيل وصيانة السدود"، نقلت لها جميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتشغيل وصيانة السدود وعقودها.
 
وبحسب المصدر،  تم أيضا تشغيل أجهزة الشبكة الهيدرولوجية لجمع معلومات الرصد المائي وإصدار نشرة بمعدلات الأمطار اليومية، وتركيب 31 محطة إضافية لقياس مياه الأمطار.
 
ويقول الباحث الاقتصادي والسياسي السعودي، خالد باطرفي، لـ"سكاي نيوز عربية" إن الهدف من بناء 100 سد هو الاستفادة من مياه الأمطار التي تهدر، كون السيول ستزودها بحوالي 8 مليار متر مكعب من المياه.
 
وأضاف أن بناء هذه السدود ستؤمن المخزون الغذائي الاستراتيجي في السعودية.
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