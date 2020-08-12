النفط يتراجع مع ارتفاع إصابات كورونا

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تراجعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة، الثلاثاء، بعد أن صعدت في وقت سابق من الجلسة، مع تضاؤل الآمال في إقرار سريع لحزمة تحفيز لمساعدة الاقتصاد الأميركي، بينما تتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

وانخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق 49 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 44.50 دولار للبرميل.

ونزلت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا، أو0.8 بالمئة، لتغلق عند 41.61 دولار للبرميل.

وتأثرت الأسعار بمبيعات لجني الأرباح قبيل أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي ستصدر من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء.

وتبادل زعماء الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي الانتقادات بشأن مأزق في المحادثات بشأن حزمة مساعدات لتخفيف تداعيات الجائحة دون أن تلوح في الأفق أي بوادر على استئناف المفاوضات التي انهارت الأسبوع الماضي.