الذهب يتعرض لأكبر خسارة يومية في 7 أعوام

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هبطت أسعار الذهب أكثر من 5 بالمئة، الثلاثاء، لتواجه أكبر خسارة لها ليوم واحد في 7 أعوام، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة عقب بيانات اقتصادية مشجعة في حين دفعت آمال في حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا المؤشر ستاندر أند بورز 500 للأسهم الأميركية للاقتراب من مستوياته القياسية المرتفعة.

وتلقت معادن نفيسة أخرى ضربة لتهوي الفضة 13.8 بالمئة، وهو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ أكتوبر 2008 .

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 5.2 بالمئة إلى 1921.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، مرتدا بشكل حاد من مستواه القياسي البالغ 2072.50 دولار الذي وصل إليه يوم الجمعة وليشهد أسوأ يوم له منذ يونيو 2013 .

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 4.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1946.30 دولار للأوقية.

وقال محللون إن بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع ساعدت في تسريع المبيعات في أسواق المعادن النفيسة، لكن التوقعات لا تزال تشير إلى مسار صعودي للذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 4.8 بالمئة إلى 938.65 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 5 بالمئة إلى 2108.60 دولار للأوقية.