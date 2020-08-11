living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محللون: الذهب متجه نحو 4000 دولار لكن حدثين قد يغيران هذا المسار

11
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شهدت أسعار الذهب نموا ملحوظا في الفترة اللأخيرة، حيث سجلت مستويات تاريخية، وسط توقعات المحللين أن تواصل أسعار المعدن النفيس ارتفاعها في الفترة المقبلة.
 
وقال فرانك هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الأمريكية "يو إس غلوبال إنفستورز" لشبكة "سي إن بي سي" إنه "من السهل جدا رؤية الذهب يصل إلى 4000 دولار(للأنصة الواحدة) في ظل تريليونات الدولارات التي تضخ لتحفيز الاقتصاد".
 
وأضاف أن وزراء مالية مجموعة العشرين والبنوك المركزية حول العالم "يعملون معا مثل الكارتل، وجميعهم يضخون تريليونات الدولارات".
 
وأشار إلى أنه "عندما تطبع نقود بهذا الحجم وبأسعار فائدة صفرية يصبح الذهب من فئة الأصول الجذابة جدا". 
 
أما كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة BMO Wealth، يونغ يوم ما، فيعتقد بوجود العديد من العوامل التي تدعم أسعار الذهب، وقال إن ارتفاع الذهب مرتبط بشرطين:
 
أحدهما احتمالية تطوير لقاح ضد كورونا، وهو الأمر الذي سيحفز الاستثمارات الخطرة ويؤدي إلى تراجع الاستثمار في الذهب.
 
والثاني هو الانتخابات الأمريكية، حيث يشير المحلل إلى أن كيفية سير الانتخابات الأمريكية ستؤثر على أسعار الذهب، فمثلا بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 5%.
 
ووفقا لمركز أبحاث أمريكي ومقره نيويورك، فإن أسعار الذهب قد تنخفض إلى ما دون 1600 دولار للأونصة بعد الانتخابات، قبل أن ترتفع مرة أخرى العام المقبل.
 
بينما يقول مزود بيانات مالية Refinitiv إن التطورات السياسية الأمريكية من الممكن أن تعطل الأسواق المالية وتدعم ارتفاع أسعار الذهب.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout