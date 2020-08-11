شومر: الديمقراطيون مستعدون لمحادثات حول حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا إذا تحرك الجمهوريون

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قال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين إن الديمقراطيين مستعدون للعودة إلى طاولة التفاوض حول مساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا إذا وافق الجمهوريون على مشروع قانون أكبر حجما مما هم مستعدون لقبوله حتى الآن.

ومتحدثا في قاعة مجلس الشيوخ، قال شومر ”الديمقراطيون لا يزالون مستعدين للعودة إلى الطاولة. نحتاج أن ينضم الجمهوريون إلينا ويلتقون معنا في منتصف الطريق لنعمل سويا لتقديم مساعدة فورية للشعب الأمريكي.“

وفي الأسبوع الماضي، استخدم شومر كلمات مماثلة لحث مفاوضي البيت الأبيض على الموافقة على حزمة تشريعية تزيد قيمتها بما لا يقل عن تريليون دولار عن مشروع القانون الذي اقترحه بالفعل الجمهوريون في مجلس الشيوخ والبالغ قيمته تريليون دولار.

ورفض البيت الأبيض العرض، منهيا حوالي أسبوعين من مفاوضات شبه يومية.