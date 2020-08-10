بورصة مصر ترتفع للجلسة الخامسة متصدرة أسواق الشرق الأوسط

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ارتفعت البورصة المصرية بقوة يوم الأحد، مواصلة مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي مع صعود معظم أسهم المؤشر الرئيسي، في حين أغلق المؤشر السعودي على صعود أيضا، مدعوما بأسهم الشركات المالية‮.‬

زاد المؤشر السعودي 0.4 بالمئة، يقوده سهم مصرف الراجحي الذي ارتفع 0.8 بالمئة والبنك السعودي الفرنسي بمكاسب 1.5 بالمئة‮.‬

وصعد سهم شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية 0.3 بالمئة رغم إعلانها عن تراجع حاد في أرباح الربع الثاني من العام‮.‬

حققت أرامكو 24.6 مليار ريال (6.56 مليار دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني، انخفاضا من 92.6 مليار ريال قبل عام‮.‬

لكن الشركة تمسكت بخططها لدفع توزيعات نقدية تبلغ 75 مليار دولار في السنة الحالية وقال رئيسها التنفيذي أمين الناصر إن الطلب العالمي على النفط يتعافى‮.‬

وأغلق المؤشر المصري القياسي مرتفعا 1.3 بالمئة، مع صعود 22 من أسهمه الثلاثين، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل، والذي صعد 2.1 بالمئة‮.‬

كانت مصر واليونان وقعتا يوم الخميس اتفاقا لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما في شرق المتوسط، والتي تحوي احتياطيات واعدة من النفط والغاز.

وتراجع مؤشر دبي 0.7 بالمئة، حيث نزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني وسهم إعمار العقارية القيادي 1.1 بالمئة لكل منهما‮.‬

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.6 بالمئة تحت وطأة انخفاض 1.1 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، وتراجع 0.5 بالمئة لسهم شركة اتصالات‮.‬

كان مصرف الإمارات المركزي قال ‮يوم ‬ السبت إنه سيخفف بشكل مؤقت سقف اثنتين من النسب الاحترازية للبنوك، تشجيعا لها على إقراض الشركات في إطار خطة تحفيز اقتصادي لمواجهة تداعيات كوفيد‮-19.‬

وانخفض المؤشر القطري 0.1 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم بنك قطر الوطني 0.5 بالمئة‮.‬

السعودي ‮ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 7530 نقطة‬ ‮

‮تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 4331 نقطة‬ ‮أبو

ظبي‬

‮تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 2094 نقطة‬ ‮دبي‬

‮تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 9399 نقطة‬ ‮قطر‬

‮ارتفع المؤشر 1.3 بالمئة إلى 10963 نقطة‬ ‮مصر‬

‮ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1293 نقطة‬ ‮البحرين

‮ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 3587 نقطة‬ ‮سلطنة

عمان‬

‮ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 5512 نقطة‬ ‮الكويت‬