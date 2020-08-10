living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بورصة مصر ترتفع للجلسة الخامسة متصدرة أسواق الشرق الأوسط

10
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفعت البورصة المصرية بقوة يوم الأحد، مواصلة مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي مع صعود معظم أسهم المؤشر الرئيسي، في حين أغلق المؤشر السعودي على صعود أيضا، مدعوما بأسهم الشركات المالية‮.‬
 
زاد المؤشر السعودي 0.4 بالمئة، يقوده سهم مصرف الراجحي الذي ارتفع 0.8 بالمئة والبنك السعودي الفرنسي بمكاسب 1.5 بالمئة‮.‬
 
وصعد سهم شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية 0.3 بالمئة رغم إعلانها عن تراجع حاد في أرباح الربع الثاني من العام‮.‬
 
حققت أرامكو 24.6 مليار ريال (6.56 مليار دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني، انخفاضا من 92.6 مليار ريال قبل عام‮.‬
 
لكن الشركة تمسكت بخططها لدفع توزيعات نقدية تبلغ 75 مليار دولار في السنة الحالية وقال رئيسها التنفيذي أمين الناصر إن الطلب العالمي على النفط يتعافى‮.‬
 
وأغلق المؤشر المصري القياسي مرتفعا 1.3 بالمئة، مع صعود 22 من أسهمه الثلاثين، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل، والذي صعد 2.1 بالمئة‮.‬
 
كانت مصر واليونان وقعتا يوم الخميس اتفاقا لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما في شرق المتوسط، والتي تحوي احتياطيات واعدة من النفط والغاز.
 
وتراجع مؤشر دبي 0.7 بالمئة، حيث نزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني وسهم إعمار العقارية القيادي 1.1 بالمئة لكل منهما‮.‬
 
وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.6 بالمئة تحت وطأة انخفاض 1.1 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، وتراجع 0.5 بالمئة لسهم شركة اتصالات‮.‬
 
كان مصرف الإمارات المركزي قال ‮يوم ‬ السبت إنه سيخفف بشكل مؤقت سقف اثنتين من النسب الاحترازية للبنوك، تشجيعا لها على إقراض الشركات في إطار خطة تحفيز اقتصادي لمواجهة تداعيات كوفيد‮-19.‬
 
وانخفض المؤشر القطري 0.1 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم بنك قطر الوطني 0.5 بالمئة‮.‬
 
السعودي ‮ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 7530 نقطة‬ ‮
 
‮تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 4331 نقطة‬ ‮أبو
 
ظبي‬
 
‮تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 2094 نقطة‬ ‮دبي‬
 
‮تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 9399 نقطة‬ ‮قطر‬
 
‮ارتفع المؤشر 1.3 بالمئة إلى 10963 نقطة‬ ‮مصر‬
 
‮ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1293 نقطة‬ ‮البحرين
 
‮ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 3587 نقطة‬ ‮سلطنة
 
عمان‬
 
‮ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 5512 نقطة‬ ‮الكويت‬
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout