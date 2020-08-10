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مشروع العلا السياحي السعودي يوقع عقدا مع مجموعة أكور الفندقية

10
AUGUST
2020
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قالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية يوم الأحد إن المملكة اتفقت مع أكور، أكبر مجموعة فندقية في أوروبا، على أن تقوم المجموعة بتوسعة وتشغيل منتجع في مشروع العلا السياحي الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار في المنطقة التي تقع بشمال غرب السعودية‮.‬
 
ويقام مشروع العلا في موقع حضارة قديمة في ركن ناء بشمال غرب البلاد وهو جزء من خطة السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والانفتاح بعد انغلاق دام لعقود‮.‬
 
وأضافت الهيئة في بيان أنها بدأت أعمال توسعة منتجع عشار بالشراكة مع أكور تحت اسم العلامة التجارية بانيان تري بإضافة 47 وحدة جديدة لتبلغ طاقة المنتجع 82 فيلا فاخرة بالإضافة إلى منتجع صحي ومطاعم مميزة‮.‬
 
ويقع المشروع في وادي عشار على مسافة 15 كيلومترا من أول موقع تعلنه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضمن مواقع التراث العالمي في السعودية في منطقة الحجر التي تعرف أيضا باسم مدائن صالح‮.‬
 
وفي أبريل نيسان، قال وزير السياحة السعودي لرويترز إن السياحة ستشهد تراجعا بما يتراوح بين 35 و45 بالمئة هذا العام بسبب إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد‮.‬
 
ومشروع العلا جزء من مسعى جديد في السعودية لحماية آثار مرحلة ما قبل الإسلام لجذب السياح غير المسلمين ومن المقرر أن يُفتتح المشروع رسميا في أكتوبر تشرين الأول 2020 وأن يعمل على مدار العام‮.‬
Reuters
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