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ملياردير برازيلي يتحدى كورونا.. ويموّل "مشروع الأمل"

10
AUGUST
2020
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كشفت المؤسسة التابعة للملياردير البرازيلي جورجي ليمان، عزمها التعاون مع مستثمرين آخرين، لتمويل مشروع يتمثل ببناء مصنع لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، تعمل شركة "أسترا زينيكا" على تطويره.
 
ووفق البيان الصادر عن مؤسسة ليمان، سيجري تخصيص 18 مليون دولار لبناء المصنع الذي سيعمل على إنتاج لقاح "أسترا زينيكا".
 
وحسبما نقلت "رويترز"، فإن المصنع سيكون قادرا على إنتاج قرابة 30 مليون جرعة من اللقاح شهريا، وذلك ابتداء من العام المقبل.
 
ويشارك متطوعون برازيليون في اختبارات اللقاح الذي تطوره "أسترا زينيكا" البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وتقوم جامعة ساو باولو بإجراء التجارب في البرازيل، وذلك بتمويل من مؤسسة ليمان أيضا.
 
وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 50230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، و1079 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
 
وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل 2 مليون و962 ألفا و442 إصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 99572 شخصا في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.
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