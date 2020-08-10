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ثروة مؤسس "فيسبوك" تتخطى حاجز الـ100 مليار دولار

10
AUGUST
2020
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قفزت ثروة مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، الخميس، إلى أكثر من مئة مليار دولار، للمرة الأولى.
 
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن ثروة زوكربيرغ تجاوزت حاجز المئة مليار دولار بعد ارتفاع ملحوظ في أسهم شركته التي أحدثت ثورة في التواصل البشري.
 
وعقب القفزة الجديدة، يكون ترتيب زوكربيرغ الثالث عالميا من حيث الثروة الشخصية، بعد كل من مؤسس أمازون، جيف بيزوس، ومؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس.
 
وقام زوكربيرغ بإنشاء موقع "فيسبوك"، سنة 2004، وما زال يملك 13 في المئة من الشركة حتى الآن.
 
وتمكّن زوكربيرغ من تجاوز حاجز المئة مليار دولار بعدما ارتفعت أسهم شركة فيسبوك بـ6.5 في المئة، الخميس، أي بعد يوم واحد فقط من إطلاق ميزة فيديو شبيهة بـ"تيك توك" سميت بـ"ريلز" على موقع إنستغرام.
 
وجاء الإعلان عن إطلاق ميزة الفيديو بعدما هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحظر منصة "تيك توك" المملوكة للصين بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي والتجسس.
 
ووقع ترامب، مساء الخميس، أمرين تنفيذيين يمنعان التعامل المالي بعد 45 يوما مع مالكي تطبيقيْ "تيك توك" و"وي تشات" بشبهة استغلال الصين لهما.
 
وقال ترامب في أمر تنفيذي إن تطبيق "تيك توك" يمكن استخدامه في حملات التضليل التي تفيد الحزب الشيوعي الصيني ويجب على الولايات المتحدة "اتخاذ إجراءات شديدة ضد مالكي تيك توك لحماية أمننا القومي".
 
وفي المرسوم الآخر قال ترامب إن "وي تشات"، يجمع تلقائيا معلومات هائلة من مستخدميه، مضيفا "عملية جمع البيانات هذه تهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية للأميركيين".
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