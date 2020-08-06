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خبراء: الفضة ستتفوق على الذهب

6
AUGUST
2020
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استقرت أسعار الذهب اليوم فوق مستوى 2000 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى في التاريخ، وسط توقعات بأن الإقبال على الملاذات الآمنة سيستمر في ظل أزمة كورونا.
 
ويقول محللون إن الإقبال على الملاذات الآمنة سيستمر، ومن المتوقع أن يفوق الطلب على الفضة الطلب على الذهب في المستقبل.
 
وأضافوا أن أسعار الذهب صعدت حتى الآن منذ بداية العام الجاري بأكثر من 32%، وهي في طريقها نحو تسجيل أفضل سعر عام منذ 1979، كما أن الفضة تحذو الذهب، حيث ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 30% هذا العام.
 
ومع تعافي الاقتصاد العالمي سيزداد الطلب على الفضة، وذلك بسبب زيادة الاستهلاك الصناعي على المعدن، الذي لديه العديد من الاستخدامات الصناعية، وفقا لما قاله مايكل هسويه، محلل السلع والعملات الأجنبية في "دويتشه بنك".
 
وتوقع الخبير أن تواصل أسعار الذهب والفضة ارتفاعهما العام الجاري.
 
وعلى صعيد التداولات، جرى تداول أونصة الذهب في العقود الآجلة، بحلول الساعة 14:50 بتوقيت موسكو، عند 2056 دولارا، بزيادة نسبتها 1.75% عن سعر الإغلاق السابق.
 
أما عقود الذهب الفورية فقد بلغت 2041.92 دولار للأونصة، بارتفاع نسبته 1.12% عن سعر التسوية السابق.
 
فيما صعدت عقود الفضة الآجلة بنسبة 3.81% إلى 27.02 دولار للأونصة، أما عقود الفضة الفورية فقد ارتفعت بنسبة 3.26% إلى 26.86 دولار للأونصة، وفقا لبيانات "بلومبرغ".
روسيا اليوم
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