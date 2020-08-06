البنك المركزي في البرازيل يخفض سعر الفائدة القياسي إلى 2%

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خفض البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى قياسي منخفض عند اثنين بالمئة يوم الأربعاء، وهو أصغر خفض منذ أزمة كوفيد-19 التي وضعت أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية في مسار نحو أسوأ هبوط سنوي منذ بدء الاحتفاظ بسجلات.

وقالت اللجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي إن القرار اتخذ بالإجماع، وأكدت أن المجال أمام المزيد من التيسير محدود للغاية.

وكان 35 من 41 خبيرا اقتصاديا شملهم مسح أجرته رويترز قد توقعوا هذه الخطوة بينما تكهن ستة بأن صانعي السياسة النقدية سيبقون سعر الفائدة بدون تغيير.