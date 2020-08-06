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المغرب يطلق خطة بـ120 مليار درهم لإنعاش الاقتصاد

6
AUGUST
2020
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أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، محمد بنشعبون، الثلاثاء، عن إطلاق خطة للإنعاش الاقتصادي والشغل، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.
 
وذكر بنشعبون، خلال ندوة صحفية بشأن التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش، أنه سيتم توقيع هذا الميثاق وعقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع السياحة خلال الأسبوع الجاري.
 
وفي هذا الصدد، أوضح أن التدابير القطاعية المحددة التي تهم بالأساس القطاعات الأكثر تضررا نتيجة الأزمة، ستكون موضوع عقود واتفاقيات سيتم التوقيع عليها مع الغرف المهنية المعنية (عقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد كوفيد-19).
 
وأشار الوزير أيضا إلى أن مبلغ 120 مليار درهم الذي سيتم ضخه في الاقتصاد الوطني سيتوزع على القروض المضمونة من طرف الدولة (75 مليار درهم) وصندوق الاستثمار الاستراتيجي (45 مليار درهم).
 
وأكد بنشعبون أنه طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 13-130 المتعلق بقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية لسنة 2020، والمادة 25 من المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، سيتم خلق الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق الاستثمار الاستراتيجي”.
 
وأضاف الوزير أن هذا المرسوم سيعرض على مجلس الحكومة المقبل من أجل المصادقة عليه، مشيرا إلى أن هذا الصندوق ستكون مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى في القطاعين العام والخاص.
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