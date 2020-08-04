مستشار بالبيت الأبيض يشكك في علاقة مايكروسوفت بالصين وسط محادثات تيك توك

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قال مستشار بالبيت الأبيض يوم الاثنين إن أي مشتر محتمل لتيك توك له أنشطة في الصين قد يكون مشكلة، وذلك في ظل تقارير عن أن الرئيس دونالد ترامب يدرس السماح لشركة أمريكية لشراء تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير المملوك للصين بدلا من حظره بشكل صريح.

وبسؤاله على شبكة فوكس نيوز بشأن تصريحات مايكروسوفت عن أنها تسعى للاستحواذ على الشركة، أشار مستشار ترامب التجاري بيتر نافارو إلى محرك مايكروسوفت البحثي بينج ومنصتها سكايب، قائلا إنهما ”من العوامل المساعدة بشكل فعلي للرقابة والمتابعة والرصد من قبل الصين“.