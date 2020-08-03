منطقة اليورو تسجل هبوطا اقتصاديا تاريخيا

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كشفت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو سجل انكماشا قياسيا بلغ 12.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من 2020، وذلك في ظل أزمة كورونا.

جاء ذلك بحسب البيانات الأولية الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الإحصاءات "يوروستات"، وتعد هذه النتيجة الأدنى منذ بدء التسجيل في 1995.

وشهد اقتصادا ألمانيا وفرنسا انخفاضا حادا في الربع الثاني من العام الجاري، حيث تراجع الاقتصاد الألماني بنسبة 10.1%، والاقتصاد الفرنسي بنسبة 13.8%.

أما فيما يتعلق بأداء اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل، فأظهرت البيانات أنه تراجع في الربع الثاني من 2020 بنسبة 14.4% على أساس سنوي، وبنسبة 11.9% على أساس فصلي.