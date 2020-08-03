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وزير المالية الإيطالي: الانكماش الاقتصادي أقل من المتوقع

3
AUGUST
2020
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وصف وزير المالية الإيطالي، روبرتو غوالتييري بيانات أولية عن انكماش اقتصاد البلاد في الربعين الأول والثاني من هذا العام بأنها جاءت "أقل سلبية" مقارنة بالتقديرات السابقة.
 
ووفقا لبيانات أولية للمعهد الوطني للاحصاء "استات"، التي صدرت في وقت سابق اليوم الجمعة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 12.4% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 17.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
 
وقال وزير المالية، تعقيبا على هذه الأرقام: "التقديرات الصادرة اليوم للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وإن كانت سلبية بسبب التأثير الحتمي لوباء فيروس كورونا على مختلف قطاعات الإنتاج، تشير إلى تراجع أقل خطورة مما كان متوقعا في معظم التقديرات السابقة".
 
وأضاف أنها "حقيقة تشهد على صلابة التدخلات التي اتخذتها الحكومة وإمكانية أن تستمر إيطاليا على طريق الانتعاش التدريجي والمستمر للنشاط الاقتصادي، وهو ما يؤكده أيضا الاتجاه في مبيعات التجزئة، التي عادت في يونيو إلى مستويات قريبة من تلك التي سبقت بدء حالة طوارئ كوفيد-19".
 
ورأى وزير المالية أنه "من الضروري الآن أن نكون يقظين على جبهة الأمن الصحي وأن نستمر في سياسات دعم النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا، والتي سيتم تعزيزها بشكل أكبر في التدابير المالية والاقتصادية في المرسوم المقبل".
روسيا اليوم
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