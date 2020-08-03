بوتين يوقع على قانون يشدد الرقابة على الاستثمار الأجنبي في الشركات الاستراتيجية

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون لتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في الشركات الروسية، التي تعمل في مجال الصناعات الاستراتيجية.

ونشر القانون اليوم الجمعة على البوابة القانونية للتشريعات الروسية.

ويصنف في روسيا أكثر من 40 نشاطا اقتصاديا على أنها استراتيجية، بما في ذلك العمل في المجال النووي، وتطوير وإنتاج وإصلاح وبيع المعدات العسكرية، والفضاء والطيران، والتعدين واستكشاف المعادن.

وبموجب القانون الجديد يتوجب على المستثمر الأجنبي الحصول على موافقة أولية قبل شراء أسهم في شركات روسية تنشط في الصناعات الاستراتيجية.