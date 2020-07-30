أسهم كوداك تقفز أكثر من 300% وسط موجة شراء قوية بعد قرض أمريكي

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قفزت أسهم ايستمان كوداك أكثر من 300 في المئة يوم الأربعاء مع وسط موجة شراء قوية من متداولي التجزئة عبر منصة روبن هود ماركتس بعد يوم من قول الحكومة الأمريكية إن الشركة ستحصل على قرض بقيمة 765 مليون دولار لإنتاج مكونات لمستحضرات طبية.

واشترى أكثر من 78500 مستخدم لتطبيق روبن هود الشهير للتداول أسهم كوداك يوم الأربعاء، وفقا لموقع روبنتراك دوت نت الذي يستخدم بيانات روبن هود.

وأغلق سهم كوداك، المعروفة بكاميراتها ومعداتها للتصوير، عند 33.20 دولار، بينما كان قد سجل عند الإغلاق قبل يومين فقط 2.62 دولار.