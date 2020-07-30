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الجزائر.. قرار رئاسي "مفاجئ" بإقالة وزير العمل

30
JULY
2020
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أنهى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء، مهام وزير العمل، أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، حسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية التي لم توضح أسباب هذا القرار.
 
وذكرت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية: "وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مرسوما يتضمن إنهاء مهام السيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، بصفته وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".
 
وكُلّفت وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، بالقيام بمهامه موقتا.
 
عُيّن عاشق يوسف (64 عاما) وزيرا في يناير في حكومة تبون الأولى التي شُكّلت بعد انتخابه رئيسا للبلاد في ديسمبر.
 
وبقي عاشق يوسف في مهامه إثر تعديل وزاري كبير في نهاية يونيو شمل وزارتي الطاقة والمال، القطاعان الرئيسيان في الاقتصاد الجزائري.
 
والجزائر عرضة لتقلبات أسعار النفط نتيجة اعتمادها على موارد قطاع المحروقات، كما أنها تشهد أزمة سياسية إلى جانب حالة الطوارئ الصحية، في وقت يلوح في الافق خطر حصول انهيار مالي واضطرابات اجتماعية.
 
وعاشق يوسف هو ثاني وزير يترك الحكومة بعد التعديل الوزاري في يونيو.
 
 وكان تم إلغاء تعيين الوزير الجزائري المكلف الجالية الوطنية في الخارج، سمير شعابنة، بعد 4 أيام من تكليفه، لرفضه التخلي عن جنسيته الثانية وهي الفرنسية.
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