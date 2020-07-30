النفط يرتفع بسبب مخزونات الخام الأميركية

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ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية، لكن يوما قياسيا آخر للإصابات بفيروس كورونا كبح المكاسب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 53 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.75 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا، أو 0.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 41.27 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 526 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر.

وأضافت أن صافي واردات البلاد من الخام انخفض بمقدار مليون برميل يوميا إلى 1.9 مليون برميل يوميا.

وهذا الهبوط في مخزونات النفط هو على الأرجح نتيجة لتخفيضات الإمدادات، التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في أبريل.