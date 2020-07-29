بورصة وول ستريت تهبط متأثرة بضعف في ثقة المستهلكين ونتائج مالية مخيبة للآمال

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أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة يوم الثلاثاء مع قلق المستثمرين من ضعف في ثقة المستهلكين ونتائج مالية مخيبة للآمال ومساومات بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي على خطة مساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات نشرت في الصباح أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هبطت في يوليو تموز مع تصاعد الإصابات بالفيروس في أرجاء البلاد.

وينتظر المستثمرون نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 205.21 نقطة، أو 0.77 بالمئة، إلى 26379.56 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 20.87 نقطة، أو 0.64 بالمئة، ليغلق عند 3218.54 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 134.18 نقطة، أو 1.27 بالمئة، إلى 10402.09 نقطة.