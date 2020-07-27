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بورصات الخليج الكبرى تغلق على ارتفاع وأرامكو تعمق خسائرها

27
JULY
2020
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حققت بورصتا الإمارات ارتفاعات عند الإغلاق يوم الأحد مدفوعة بأسهم البنوك والشركات العقارية بينما حدت خسائر سهم عملاق النفط أرامكو من مكاسب السوق السعودي.
 
متعاملون أثناء التداول في بورصة دبي في صورة بتاريخ الثامن من يناير كانون الثاني 2020. تصوير: كريستوفر بايكي - رويترز.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة دبي مرتفعا بنسبة 0.3 بالمئة مدفوعا بصعود نسبته 6.1 بالمئة في سهم داماك العقارية و0.5 بالمئة في بنك الإمارات دبي الوطني.
 
وأكدت داماك أن شركة بورت إنفستمنت ليمتد، التي حولت أسهمها إلى مجموعة عمران هي شركة مملوكة لداماك إنترناشيونال ليمتد، وهي شركة مشتركة تمتلك فيها داماك العقارية في دبي حصة أقلية بنسبة 20 بالمئة فقط.
 
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة مع صعود أكبر مصرف في البلاد وهو أبوظبي الأول بذات النسبة وارتفاع سهم العالمية القابضة 2.4 بالمئة.
 
وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.1 بالمئة فقط مع زيادة سهم مصرف الراجحي 1.9 بالمئة وبنك البلاد 1.5 بالمئة.
 
وأعلن المصرف تحقيق أرباح صافية تبلغ 318.1 مليون ريال (84.81 مليون دولار) في الربع الثاني ارتفاعا من 304.9 مليون ريال قبل عام. أما عملاق النفط أرامكو فقد انخفض السهم 0.8 بالمئة مسجلا 32.8 ريال.
 
وأظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن قيمة الصادرات النفطية السعودية انخفضت 65 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار، لتهبط بما يعادل 12 مليار دولار.
 
وارتفع المؤشر القطري أيضا لكن بنسبة طفيفة بلغت 0.1 بالمئة مدفوعا بزيادة قدرها ثلاثة بالمئة في سهم البنك التجاري وقفزة في سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم بنسبة 8.7 بالمئة بعد أن أعلنت عن زيادة في الأرباح الصافية للنصف الأول من العام.
 
لكن سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر تراجع 0.8 بالمئة قبل إعلان نتائجها المالية عن الربع الثاني من العام.
 
أوردت وكالة الأنباء القطرية يوم الخميس أن قطر تجدد تمسكها بحل الأزمة الخليجية بالسبل السلمية والدبلوماسية.
 
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري بنسبة 0.6 بالمئة وجرى تداول أغلب الأسهم في المنطقة الإيجابية بما شمل ارتفاع سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 8.3 بالمئة.
Reuters
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