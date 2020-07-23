living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تسجل زيادة قياسية في يونيو

23
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
زادت مبيعات المنازل الأمريكية بأعلى وتيرة على الإطلاق في يونيو حزيران، مدعومة بانخفاض تاريخي لمعدلات الفوائد على القروض العقارية، لكن توقعات سوق الإسكان تكتنفها الضبابية بفعل نقص المعروض والبطالة المرتفعة في ظل جائحة كوفيد-19.
 
وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين يوم الأربعاء إن مبيعات المنازل القائمة قفزت 20.7 بالمئة إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 4.72 مليون وحدة الشهر الماضي. وهذه أكبر زيادة منذ 1968 عندما بدأت الرابطة الإحصاء.
 
ولم يطرأ تعديل على بيانات مايو أيار التي أشارت لوتيرة تبلغ 3.91 مليون وحدة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2010.
 
تنهي الزيادة المسجلة في يونيو حزيران سلسلة تراجع لثلاثة أشهر متتالية، غير أن عمليات إعادة بيع المنازل ظلت دون مستواها قبل الجائحة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تنتعش المبيعات بنسبة 24.5 بالمئة إلى معدل يبلغ 4.78 مليون وحدة في يونيو حزيران.
 
وانخفضت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل حوالي 85 بالمئة من مبيعات المنازل الأمريكية، بنسبة 11.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout