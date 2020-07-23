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الخطوط الجوية القطرية تطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر بمليارات الدولارات

23
JULY
2020
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أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت بإجراءات للحصول على تعويضات بمليارات الدولارات من دول المقاطعة، والتي تفرض حظرا بريا وجويا وبحريا على قطر منذ العام 2017.
 
وقالت الخطوط القطرية، في بيان نشرته على صفحتها في "تويتر" إنها تقدمت بطلبات تحكيم استثمارية بمليارات الدولارات ضد الإمارات والبحرين والسعودية ومصر.
 
ووفقا للبيان فإن "الخطوط القطرية تسعى للحصول على تعويضات بما لا يقل عن 5 مليارات دولار من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر جراء أفعالها غير القانونية".
 
وأوضح البيان، أن "الدول الأربع المذكورة تفرض منذ العام 2017 حصارا جويا وبحريا وبريا غير قانوني على قطر. وتهدف طلبات التحكيم إلى تعويض الخطوط الجوية القطرية عن قيام دول الحصار الأربع بإيقاف عمليات الناقلة في أسواقها، ومنعها من التحليق في مجالها الجوي".
 
وأشارت الخطوط القطرية إلى أنها استثمرت على مدار ثلاثة عقود بشكل كبير في أسواق دول الحصار الأربع، من أجل خدمة مئات الآلاف من المسافرين من هذه الدول، ونقل عشرات آلاف الأطنان من البضائع جوا من وإلى هذه الدول سنويا.
 
وتستند طلبات التعويضات على أن "السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت في 5 يونيو 2017 بدون سابق إنذار إجراءات مشتركة بقصد إلحاق الضرر عمدا بالخطوط الجوية القطرية وعملياتها. وهدفت هذه الإجراءات إلى إغلاق مكاتب الشركة في هذه الدول، مدمرة بذلك الاستثمارات الكبيرة التي ضختها في هذه الأسواق، مما ألحق أضرارا باهظة بشبكة وجهاتها العالمية".
 
وبنت الخطوط القطرية طلبات التعويضات استنادا لـ3 معاهدات منفصلة، وهي: اتفاقية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتفاقية العربية للاستثمار، ومعاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة قطر ومصر.
روسيا اليوم
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