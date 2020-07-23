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مصدر سعودي مسؤول يكشف حقيقة تطبيق ضريبة الدخل في المملكة

23
JULY
2020
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فند مصدر سعودي مسؤول، الأربعاء، ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلا عن وزير المالية بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل في المملكة.
 
مصدر سعودي مسؤول يكشف حقيقة تطبيق ضريبة الدخل في المملكةوزير المالية السعودي يكشف وضع اقتصاد المملكة في 2020
السعودية: سنوسع نطاق عمليات الخصخصة
وقال المصدر: "لم يسبق أن تم نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية".
 
وأضاف: "هذا الموضوع ليس مطروحا للنقاش أساسا".
 
الجدعان: لا خطة لتطبيق ضريبة الدخل لكن لا شيء مستبعدا
 
وفيما يتعلق بضريبة الدخل، قال وزير المالية السعودي، إن "ضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد، ولا خطة وشيكة لتطبيقها، لكننا لا نستبعد أي شيء".
 
وأضاف، أنه "خلال العام الحالي تم إصدار ديون محلية تزيد بكثير عما كان مخططا لهذا العام".
 
وفيما يتعلق بموضوع الخصخصة، أكد وزير المالية السعودي، أن "المملكة ستدرس بيع أصول في قطاعات لم تكن تدرس خصخصتها من قبل مثل الرعاية الصحية والتعليم".
 
وقال، إن "عمليات الخصخصة ستدر على الأرجح ما يتجاوز الخمسين مليار ريال في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة".
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