قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على حزمة "التعافي من كورونا"

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توصل قادة الاتحاد الأوروبي صباح الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن حزمة لتعافي اقتصاد التكتل الذي يضم 27 دولة من آثار جائحة فيروس كورونا، في ختام قمة ماراثونية استمرت 5 أيام في بروكسل.

وأفاد مسؤولون أن حجم الحزمة 750 مليار يورو في صورة منح وقروض، لمواجهة الركود الذي نجم عن الجائحة.

وقال مسؤول يحضر القمة: "جرى اعتماد النتائج".

وبفضل هذه الأنباء، ارتفع اليورو لأعلى مستوى في 4 أشهر أمام الدولار، ليسجل 1.1470.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء بإقرار الخطة التاريخية، واصفا ما جرى في تغريدة على "تويتر" بأنه "يوم تاريخي لأوروبا".

وعبر ماكرون بالكلمات الثلاث عن سعادته بانتهاء المعركة الشرسة التي دارت بين بلاده وألمانيا من جهة، والدول "المقتصدة" من جهة أخرى.

وتكلل الخلاف بإقرار الخطّة التي سيتم تمويلها للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد بواسطة قرض جماعي، تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للتكتل (2021-2027) بقيمة 1074 مليار يورو.