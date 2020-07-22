يوم المعادن النفيسة.. الذهب يرتفع والفضة "تحلق"

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قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة أثناء التعاملات، الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي 9 سنوات بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وبحلول الساعة 14:55 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 1.1 بالمئة عند 1835.30 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011 عند 1841.01 دولار.

وقال محللون إن الذهب يستمد قوة من تراجع الدولار الأميركي، على الرغم من تحسن معنويات السوق.

وهبط مؤشر الدولار 0.47 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة أكثر من سبعة في المئة إلى 21.32 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2014 .

وصعد البلاديوم خمسة في المئة إلى 2156.71 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين 5.2 بالمئة إلى 886.97 دولار للأوقية.